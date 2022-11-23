Что купить в магазине «Королевство меха» от бренда GNL? Показываем самые интересные модели

Исторически сложилось, что у нас холодные зимы, а мех – это лучший материал, который согревает.

Ирина Козырева, начальник управления по пошиву и реализации изделий из натурального меха ТУП «Белкоопвнешторг Белкоопсоюза» бренда GNL:

Это наш фирменный флагманский магазин «Королевство меха». Здесь наши лучшие новинки, первыми появляются изделия, коллекции. За это время магазин зарекомендовал себя как статусный.

В магазине более 200 изделий. Здесь и классические пальто, и жакеты, и куртки, и пончо, и парки, спортивные куртки, спортивный шик, жилеты.

Кто-то хочет более спортивное направление, чтобы после работы можно было спокойно пойти в спортивный клуб. Кто-то хочет классику. Для любого покупателя мы найдем свой модельный ряд.

У нас есть линейка коллекционных изделий, которые изготавливаются в единственном экземпляре. Дамы, которые хотят быть уникальными не просто в республике, а во всем мире, тоже могут удовлетворить свой вкус.

Наш дизайн-центр активно работает с такой технологией, как интарсия – это своего рода меховая инкрустация. Команда дизайнеров несколько лет назад произвела такое изделие. Это мех лисы. Это разные кусочки меха лис разных цветов. С этим изделием мы участвовали в конкурсе, и итальянский журнал Vogue Italia выбрал это изделие в десятке сильнейших дизайнерских меховых работ мира. В этой десятке мы заняли 4-е место.

У нас собственное производство и свое зверхозяйство. Требования по качеству достаточно высокие как к верхнему слою, так и к прикладным материалам. Кроме того, у нас идет сопровождение покупки. Если, допустим, надо чуть-чуть подкоротить рукав или перешить крючки, все это делается в пределах гарантийного срока.

Делаем разные воротники на пальто, которые можно купить у нас и приделать к своему драповому пальто.

Есть очень много маленьких сувениров, которые можно приобрести на памятную дату, в том числе и на наступающий Новый год.

Гетры. Кто носит на ноги, кто носит на руки. Очень красиво, модно, современно.