Шанс помочь брошенным котятам и щенкам. Акцию «Остров добра» запустили в Могилёве

Новости Беларуси. С окончанием дачного сезона и наступлением холодов братья наши меньшие, у которых, к сожалению, нет хозяев и теплого угла, особенно нуждаются в помощи. Чтобы согреть, накормить и дать шанс обрести крышу над головой, в Могилеве запустили благотворительную акцию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Юлия Мычка подробнее.

Юлия Мычка, корреспондент:

Большая помощь маленькому другу. Акция в поддержку бездомных животных стартовала в Могилеве. Ее главная задача – обратить внимание людей на питомцев, которые остались без крыши над головой и в холодный сезон нуждаются в особой поддержке.

Старт такому благотворительному движению несколько лет назад дала Могилевская центральная городская библиотека имени Карла Маркса. С тех пор постоянные читатели и просто неравнодушные могилевчане несут сюда сухие и влажные корма для собак и кошек, средства гигиены, а также шлейки, ошейники, поводки, миски для еды и другое.

Светлана Михеенко, заместитель директора системы библиотек Могилева:

Это существенная поддержка. Во-первых, могилевчане несут нам не только корм. Были даже наполнители, ошейники, одежда, переноски. То есть все то, что в принципе волонтерам за свой счет достаточно трудно купить. Говорят: копейка рубль бережет. Так и здесь. Покормив одно животное, это намного облегчает жизнь животным и помогает волонтерам еще больше брать бездомных животных на улице, провести их стерилизацию, а потом пристроить домой.

У участников акции есть возможность не только помочь братьям меньшим, но и взять питомца к себе. Фотографии животных, которые нуждаются в заботливом хозяине, размещены на сайте. Среди тех, кому удалось таким образом обрести дом, кошка Василиса.

– Это тоже кошечка. Я ее взял после армии с помощью волонтерского движения. Из передержки. Узнал из соцсетей, что одинокий котенок остался без мамы, ищет добрые руки. Я решил взять на себя эту ответственность. И вот, воспитываю ее.

– Не жалеете?

– Не жалею. Только рад.

– Она послушная или не очень.

– Очень послушная… Днем.

И это не единственный случай, когда доброе сердце человека навсегда изменило судьбу бездомного животного. На попечении волонтеров учреждения по защите животных «Остров добра» находятся более 150 кошек и собак, которых волонтеры лечат, восстанавливают и ищут для них заботливые руки. Свои семьи нашли несколько десятков животных.

Владислав Сулимов, житель Могилева:

В каждом из нас должно быть какое-то милосердие, стремление сделать мир лучше, сделать город лучше. Я биолог, для меня это близко. Биолог-географ, природа – это моя стихия. Действительно люблю природу и стараюсь всеми силами заботиться и помогать ей.