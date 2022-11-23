Прямой эфир

Шанс помочь брошенным котятам и щенкам. Акцию «Остров добра» запустили в Могилёве

23 ноября 2022 08:30
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. С окончанием дачного сезона и наступлением холодов братья наши меньшие, у которых, к сожалению, нет хозяев и теплого угла, особенно нуждаются в помощи. Чтобы согреть, накормить и дать шанс обрести крышу над головой, в Могилеве запустили благотворительную акцию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Юлия Мычка подробнее.  

Шанс помочь брошенным котятам и щенкам. Акцию «Остров добра» запустили в Могилёве-1

Юлия Мычка, корреспондент:  
Большая помощь маленькому другу. Акция в поддержку бездомных животных стартовала в Могилеве. Ее главная задача – обратить внимание людей на питомцев, которые остались без крыши над головой и в холодный сезон нуждаются в особой поддержке.  

Шанс помочь брошенным котятам и щенкам. Акцию «Остров добра» запустили в Могилёве-4

Старт такому благотворительному движению несколько лет назад дала Могилевская центральная городская библиотека имени Карла Маркса. С тех пор постоянные читатели и просто неравнодушные могилевчане несут сюда сухие и влажные корма для собак и кошек, средства гигиены, а также шлейки, ошейники, поводки, миски для еды и другое.  

Шанс помочь брошенным котятам и щенкам. Акцию «Остров добра» запустили в Могилёве-7

Светлана Михеенко, заместитель директора системы библиотек Могилева:  
Это существенная поддержка. Во-первых, могилевчане несут нам не только корм. Были даже наполнители, ошейники, одежда, переноски. То есть все то, что в принципе волонтерам за свой счет достаточно трудно купить. Говорят: копейка рубль бережет. Так и здесь. Покормив одно животное, это намного облегчает жизнь животным и помогает волонтерам еще больше брать бездомных животных на улице, провести их стерилизацию, а потом пристроить домой.  

Шанс помочь брошенным котятам и щенкам. Акцию «Остров добра» запустили в Могилёве-10

У участников акции есть возможность не только помочь братьям меньшим, но и взять питомца к себе. Фотографии животных, которые нуждаются в заботливом хозяине, размещены на сайте. Среди тех, кому удалось таким образом обрести дом, кошка Василиса.  

Шанс помочь брошенным котятам и щенкам. Акцию «Остров добра» запустили в Могилёве-13

– Это тоже кошечка. Я ее взял после армии с помощью волонтерского движения. Из передержки. Узнал из соцсетей, что одинокий котенок остался без мамы, ищет добрые руки. Я решил взять на себя эту ответственность. И вот, воспитываю ее.  

Шанс помочь брошенным котятам и щенкам. Акцию «Остров добра» запустили в Могилёве-16

– Не жалеете?  
– Не жалею. Только рад.  
– Она послушная или не очень.  
– Очень послушная… Днем.  

Шанс помочь брошенным котятам и щенкам. Акцию «Остров добра» запустили в Могилёве-19

И это не единственный случай, когда доброе сердце человека навсегда изменило судьбу бездомного животного. На попечении волонтеров учреждения по защите животных «Остров добра» находятся более 150 кошек и собак, которых волонтеры лечат, восстанавливают и ищут для них заботливые руки. Свои семьи нашли несколько десятков животных.  

Шанс помочь брошенным котятам и щенкам. Акцию «Остров добра» запустили в Могилёве-22

Владислав Сулимов, житель Могилева:  
В каждом из нас должно быть какое-то милосердие, стремление сделать мир лучше, сделать город лучше. Я биолог, для меня это близко. Биолог-географ, природа – это моя стихия. Действительно люблю природу и стараюсь всеми силами заботиться и помогать ей.  

Шанс помочь брошенным котятам и щенкам. Акцию «Остров добра» запустили в Могилёве-25

Подобные акции проходят в библиотеке несколько раз в год, и на них активно откликаются жители Могилева.  

Юлия Мычка:  
Акция продлится до 15 декабря. Так что для добрых дел еще есть время.  

# Бездомные животные # общество # Юлия Мычка # Светлана Михеенко # Владислав Сулимов # Новости Могилёва и Могилёвской области # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Белорусы смогут перевозить нефтепродукты не только через северные морские порты России
23 ноября 2022 07:51

Белорусы смогут перевозить нефтепродукты не только через северные морские порты России

Лукашенко направился в Армению – там он примет участие в саммите ОДКБ
23 ноября 2022 07:46

Лукашенко направился в Армению – там он примет участие в саммите ОДКБ

Когда Минск преобразится к Новому году и какие необычные украшения ждут горожан?
23 ноября 2022 07:05

Когда Минск преобразится к Новому году и какие необычные украшения ждут горожан?