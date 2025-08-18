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В Беларуси намолочено более 7,2 млн тонн зерна вместе с рапсом

18 августа 2025 07:36
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В Беларуси намолочено более 7,2 миллиона тонн зерна вместе с рапсом. С таким результатом начали рабочую неделю аграрии. Зерновые и зернобобовые культуры без кукурузы убраны с 76 % площадей, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси намолочено более 7,2 млн тонн зерна вместе с рапсом-2

Благоприятные погодные условия позволяют наверстать упущенное время, и жатва, по прогнозу, завершится в оптимальные сроки. В лидерах Брестская область, набирает темп и северный регион. Туда на помощь направляются зерноуборочные комбайны из Гродненской, Минской и Могилевской областей. Отрадно, что средняя урожайность в целом по стране выше прошлогодней на 8,5 центнеров с гектара. 

# Уборочная кампания

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