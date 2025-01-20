Что изменилось для белорусских пенсионеров с 2025 года? Рассказали в Минтруда

В новый год с новыми правилами! С 1 января 2025 года в силу вступили пенсионные новации. О ключевых изменениях в законодательстве поговорили с гостьей программы «Новое утро» на РТР-Беларусь.
В студии – Ольга Смольская, начальник управления организации пенсионного обеспечения Министерства труда и социальной защиты.
Ольга Смольская, начальник управления организации пенсионного обеспечения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь:
С 1 января указом главы государства 29 октября 2024 года № 402 введена дополнительная норма, которая снимает ограничения при выплате пенсий работающим пенсионерам, исходя из индивидуального коэффициента заработка. До 1 января 2025 года пенсионным законодательством было предусмотрено ограничение выплаты пенсий работающим пенсионерам, если у них индивидуальный коэффициент заработка был выше 1,3. То есть часть пенсии, которая исчислялась из индивидуального коэффициента заработка свыше 1,3, не выплачивалась. С января для таких пенсионеров размеры пенсий увеличились. Они перерассчитаны в автоматическом режиме. Ходить никуда не нужно. Пенсии будут выплачиваться в полном размере. Для пенсионеров, у которых индивидуальный коэффициент заработка ниже 1,3, пенсии и до 2025 года выплачивались в полном размере.
С 1 января указом главы государства расширен перечень категорий, которые могут получать пенсию через объекты почтовой связи. Это инвалиды третьей группы. Это лица, у которых ограничена возможность передвижения. Это лица, которые осуществляют уход за детками-инвалидами и получают пособие по уходу. Лица, которые достигли возраста 70 лет до 1 января 2025 года. И лица, которые зарегистрированы по месту жительства в одном жилом помещении с инвалидами первой группы, которые получают пенсию через объекты почтовой связи. Если пенсионер не попадает ни под одну из этих категорий, но хочет получать пенсию через объекты почтовой связи, в том числе с доставкой на дом, он может это сделать с оплатой за счет собственных средств.
Ольга Смольская:
До 2025 года за назначением пенсии по возрасту можно было обратиться в день возникновения права на эту пенсию, то есть в день рождения. С 1 января будет возможность обратиться как за месяц до даты рождения, так и в течение месяца после этой даты. Если обращение с заявлением о назначении пенсии поступает в обозначенные сроки, то пенсия будет назначена с даты возникновения права, то есть с даты рождения. Если обращение поступит за рамками месячного срока, то пенсия уже будет назначена с более поздней даты, то есть с даты, когда человек обратится за назначением пенсии.
С 2025 года и в последующих годах период, за который избирается индивидуальный коэффициент заработка, будет составлять 30 лет. В перспективе это позволит полностью перейти на подтверждение заработка сведениями индивидуального персонифицированного учета, который ведется у нас в стране с 1 января 2003 года.
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