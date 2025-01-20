Что изменилось для белорусских пенсионеров с 2025 года? Рассказали в Минтруда

Ольга Смольская, начальник управления организации пенсионного обеспечения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь:

С 1 января указом главы государства 29 октября 2024 года № 402 введена дополнительная норма, которая снимает ограничения при выплате пенсий работающим пенсионерам, исходя из индивидуального коэффициента заработка. До 1 января 2025 года пенсионным законодательством было предусмотрено ограничение выплаты пенсий работающим пенсионерам, если у них индивидуальный коэффициент заработка был выше 1,3. То есть часть пенсии, которая исчислялась из индивидуального коэффициента заработка свыше 1,3, не выплачивалась. С января для таких пенсионеров размеры пенсий увеличились. Они перерассчитаны в автоматическом режиме. Ходить никуда не нужно. Пенсии будут выплачиваться в полном размере. Для пенсионеров, у которых индивидуальный коэффициент заработка ниже 1,3, пенсии и до 2025 года выплачивались в полном размере.

С 1 января указом главы государства расширен перечень категорий, которые могут получать пенсию через объекты почтовой связи. Это инвалиды третьей группы. Это лица, у которых ограничена возможность передвижения. Это лица, которые осуществляют уход за детками-инвалидами и получают пособие по уходу. Лица, которые достигли возраста 70 лет до 1 января 2025 года. И лица, которые зарегистрированы по месту жительства в одном жилом помещении с инвалидами первой группы, которые получают пенсию через объекты почтовой связи. Если пенсионер не попадает ни под одну из этих категорий, но хочет получать пенсию через объекты почтовой связи, в том числе с доставкой на дом, он может это сделать с оплатой за счет собственных средств.