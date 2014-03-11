Что думают абитуриенты о новой редакции правил поступления в ВУЗы и ССУЗы?

Новости Беларуси. Нововведения в правилах приема в ВУЗы и ССУЗы активно обсуждают абитуриенты. Ведь, их это касается в первую очередь. Планируется, что в нынешнем году учреждения общего среднего образования страны выпустят порядка 60 тысяч человек. Эта цифра для последних лет уже практически традиционная. Те школьники, которые сейчас активно готовятся к поступлению, высказывают свое мнение по поводу новой редакции правил, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алла Сахарова, ученица выпускного класса:

Я собираюсь поступать в педагогический ВУЗ и это очень хорошо, что государство обратило внимание именно на эти специальности. Я считаю, что профессия учителя - одна из самых важных профессий, которую только можно выбрать из общего списка.

Иван Шумейко, ученик выпускного класса:

Я очень обрадовался, когда узнал, что набор в медицинские ВУЗы будет расширен. Это дает мне большие шансы поступить. Я думаю, что в будущем буду хорошим врачом. Читаю материалы, выступаю на олимпиадах, занял похвальный отзыв на городской олимпиаде по биологии. Справедливо, если человек кропотливо работал и взял место на определенном этапе соревнований, то, я думаю, ему будет заслуженно поступать без экзаменов или по каким-то льготам.

Карина Грамович, ученица выпускного класса:

Будут у всех равные шансы. Одинаково смогут поступить что парни, что девушки из сельских школ, из Минска. Все будут в равных условиях.

Зная все нюансы вступительной кампании не понаслышке, нынешние студенты оценили преимущество новых условий поступления.

Студентка:

Не думаю, что если ты учился в сельской школе, то у тебя есть какие-то привилегии. Везде у нас в государстве стараются давать все по одной программе и примерно одинаковые преподаватели, учителя с одинаковым образованием.

Студентка:

Родители должны, мне кажется, остаться на заднем плане. Студент должен принимать решение самостоятельно и делать все самому.

Студент:

Предметные олимпиады в школах подвластны людям с нестандартным мышлением. Это позволит университетам, возможно, пополниться новыми научными кадрами в будущем.