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ВВС Беларуси проанализировали безопасность полётов за 2019 год

15 января 2020 10:27
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Новости Беларуси. Как достичь высокой надёжности полётов, в том числе и при освоении новой авиационной техники? В командовании военно-воздушных сил Беларуси проанализировали безопасность полётов за 2019 год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ВВС Беларуси проанализировали безопасность полётов за 2019 год -1

В конференции приняли участие руководящий и личный состав соединений и воинских частей ВВС и войск противовоздушной обороны, а также представители служб безопасности полётов Российской Федерации и Армении.  

ВВС Беларуси проанализировали безопасность полётов за 2019 год -4

Игорь Голуб, командующий ВВС и войсками ПВО Вооруженных Сил Республики Беларусь:
Новые самолеты многофункциональные истребители 4-го поколения самолеты 130СМ. В России накоплен очень богатый опыт, Республика Армения тоже приобрела данные самолеты, приступила к их эксплуатации. Поэтому одна из целей данной конференции мы хотим обменяться опытом, посмотреть, как наши коллеги эксплуатируют эти самолеты. Может быть, у них были какие-то ошибки в ходе эксплуатации для того, чтобы мы их не допустили в будущем.

ВВС Беларуси проанализировали безопасность полётов за 2019 год -7



По итогам встречи выработаны рекомендации, которые позволят сделать полёты над небом Беларуси более безопасными. 

# Военная авиация # общество # Игорь Голуб # Фотофакт

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