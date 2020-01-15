ВВС Беларуси проанализировали безопасность полётов за 2019 год

Новости Беларуси. Как достичь высокой надёжности полётов, в том числе и при освоении новой авиационной техники? В командовании военно-воздушных сил Беларуси проанализировали безопасность полётов за 2019 год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Голуб, командующий ВВС и войсками ПВО Вооруженных Сил Республики Беларусь:

Новые самолеты – многофункциональные истребители 4-го поколения – самолеты 130СМ. В России накоплен очень богатый опыт, Республика Армения тоже приобрела данные самолеты, приступила к их эксплуатации. Поэтому одна из целей данной конференции – мы хотим обменяться опытом, посмотреть, как наши коллеги эксплуатируют эти самолеты. Может быть, у них были какие-то ошибки в ходе эксплуатации для того, чтобы мы их не допустили в будущем.