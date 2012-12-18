Новогодние торжества в Минске начнутся 23 декабря. Самые масштабные гулянья будут у Дворца спорта

Новости Беларуси. Новогодние торжества в столице начнутся 23 декабря. Самые масштабные гулянья развернутся на площади возле Дворца спорта. Здесь в новогоднюю ночь выступят звезды эстрады.

Маленькие минчане окунутся в атмосферу волшебства вместе со сказочными персонажами в рамках благотворительной акции «Подари улыбку детям». Главная елка страны зажжет свои огни во Дворце Республики. А саму программу празднования Нового года и Рождества откроет праздничное шествие Дедов Морозов и Снегурочек, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Алексей Каминский, режиссер театрализованного шествия Дедов Морозов и Снегурочек:

Тэатралізаваная праграмма пачынаецца на Кастрычніцкай плошчы, дзе дэманструюць Дзеды Марозы і Снегаручкі свае флэш-моды, затым мы сустракаем галоўных Дзеда Мароза і Снягурачку. Вакол вялікай ёлкі на Кастрычніцкай плошчы будзем вадзіць карагод, калі яна запаліцца. Вы ўяўляеце сабе, які будзе велізарны карагод. Потым на чале с галоўнымі Дзедам Марозам і Снягурачкай у санях мы паездем на праспект Пераможцаў.