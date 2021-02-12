Президент Беларуси: ради бога, можешь не любить Лукашенко, иди работай по законам, честно, принципиально, люби свой народ

Новости Беларуси. Александр Лукашенко откровенно высказался на тему дополнительных преференций частному бизнесу. Глава государства подчеркнул, что несправедливость частников в отношении наших людей, а порой и нарушение законов страны – неприемлемый для Беларуси путь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Опыт последнего года и меня прежде всего, и наше правительство многому научил. Я тщательно наблюдал за регистрацией медицинских (в сфере здравоохранения) предприятий, способствовал этому всячески, не вникая глубоко, кто там регистрирует, как. И что мы получили? Приходит государственный служащий, приходит человек в погонах в такие частные медицинские клиники, почти сплошь и рядом: «Ты «ябатька», вон отсюда, я тебя лечить не буду». Скажите, какая должна быть моя реакция на это? Так вот я говорю непопулярно, чтобы вы знали: мы вас будем вырезать каленым железом за подобные вещи. Мы не будем ни с кем сводить счеты, но те процессы, которые нужно государству держать под контролем, мы их будем держать.
И если вы хотите (не обижайтесь на меня, частники) равных условий, вставайте в равные условия и несите ответственность за своих работников. Что за намеки там по пенсионной системе, по другим? Тут должны быть равные условия, а не какие-то там исключения. И какие могут быть оговорки по уплате заработной платы в конвертах? А что, у нас однозначно не определено это в законодательстве, что у нас есть законы, которые могут трактоваться и так и этак, то есть можно в конвертах платить, а можно без конвертов. Это жесточайшее преступление. Закон есть закон, пусть он будет самый жестокий, но он закон, он сегодня действует, и ты должен исполнять этот закон. Вот тогда милиция, следователи, контролеры и суды (процитировал) будут благосклонно относиться к бизнесу.
Что, у нас безумцы контролеры и особенно судьи? Да не безумцы, они понимают, что от производства, от экономики, от бизнеса в принципе все зависит, жизнь государства. Они это понимают. Видите ли, обиженные. Бедные, без олигархов Беларусь. Мы будем поддерживать всяческие производственные компании, пусть открываются, пусть работают, пусть приносят благо. Производству быть. И какое у тебя там мнение твое, ради бога, можешь не любить Лукашенко, кого угодно можешь не любить, иди работай по законам, честно, принципиально, люби свой народ, который у тебя там работает. Всяких ипешников приведем в чувство, власть здесь на колени перед бизнесом не встанет.
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