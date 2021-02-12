Президент Беларуси: ради бога, можешь не любить Лукашенко, иди работай по законам, честно, принципиально, люби свой народ

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Опыт последнего года и меня прежде всего, и наше правительство многому научил. Я тщательно наблюдал за регистрацией медицинских (в сфере здравоохранения) предприятий, способствовал этому всячески, не вникая глубоко, кто там регистрирует, как. И что мы получили? Приходит государственный служащий, приходит человек в погонах в такие частные медицинские клиники, почти сплошь и рядом: «Ты «ябатька», вон отсюда, я тебя лечить не буду». Скажите, какая должна быть моя реакция на это? Так вот я говорю непопулярно, чтобы вы знали: мы вас будем вырезать каленым железом за подобные вещи. Мы не будем ни с кем сводить счеты, но те процессы, которые нужно государству держать под контролем, мы их будем держать.

И если вы хотите (не обижайтесь на меня, частники) равных условий, вставайте в равные условия и несите ответственность за своих работников. Что за намеки там по пенсионной системе, по другим? Тут должны быть равные условия, а не какие-то там исключения. И какие могут быть оговорки по уплате заработной платы в конвертах? А что, у нас однозначно не определено это в законодательстве, что у нас есть законы, которые могут трактоваться и так и этак, то есть можно в конвертах платить, а можно без конвертов. Это жесточайшее преступление. Закон есть закон, пусть он будет самый жестокий, но он закон, он сегодня действует, и ты должен исполнять этот закон. Вот тогда милиция, следователи, контролеры и суды (процитировал) будут благосклонно относиться к бизнесу.