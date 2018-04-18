Что даст Беларуси вступление в альянс операторов спутников дистанционного зондирования Земли?

Новости Беларуси. Беларусь продолжает осваивать космическое пространство. Наша страна вступила в альянс операторов спутников дистанционного зондирования Земли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По сути, это глобальная коммерческая площадка. Партнеры могут эффективно продавать и покупать снимки, которые делают спутники разных стран. Сейчас основной вопрос в оперативности такой информации. В среднем фото одного и того же места делается раз в 3-4 дня. К примеру, при паводках или лесных пожарах такая информация должна поступать на Землю чуть ли не каждый час. В группировке Альянса – более 20 космических аппаратов.

Сергей Золотой, директор предприятия «Геоинформационные системы» НАН Беларуси:

Яркий пример сегодняшнего дня: по нашему запросу информацию о бассейнах Припяти и Немана мы получили оперативно от членов альянса и от российских партнеров. Данных дистанционного зондирования достаточно много, вопрос в том, на каких условиях ты их получишь и как быстро. Безусловно, тот аппарат, который мы сейчас разрабатываем, вписывается в мировую тенденцию. С нашими партнерами мы обсуждаем перспективы развития их систем, делимся своими планами.

В альянсе состоят Китай, Объединенные Арабские Эмираты, Канада, Сингапур, Испания. И Беларуси есть, что предложить партнерам. Наша страна запустила свой спутник еще в 2012. Выручка от эксплуатации уже на 10 миллионов долларов превысила затраты на его создание. Наши предприятия освоили выпуск высокотехнологичной продукции. К примеру, белорусские телескопы установлены на российских спутниках. Через несколько лет наша страна планирует запустить еще один космический аппарат.