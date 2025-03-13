В Ратомке проходят сразу три турнира по выездке

Малый приз выиграла Анастасия Дудкова на Рамзесе. А командный юниорский приз получили Анна Юхнович на Готхарде. В конном троеборье важно выполнить ряд обязательных элементов в четкой последовательности и уложиться в заданный интервал времени. На награды претендуют 85 пар со всей страны.

13 марта участники разыграли три комплекта наград. В программе «Предварительные езды для лошадей до 5 лет» победа досталась воспитаннице Республиканского центра олимпийской подготовки мастеру спорта Марии Судженко и ее партнеру Драгону.

Владимир Краевский, заместитель генерального директора РЦОП конного спорта и коневодства:

Конкуренция у нас растет. У нас в этот раз собралась Гомельская, Витебская область, Минская и Могилевская. Все борются за каждый балл, каждый процент. И никто не хочет уступать. Сейчас это первый главный старт республиканский.

Далее мы в апреле ждем этап Кубка Евразии, который состоится у нас в 20-х числах. Ждем гостей из России, большое количество заявок пришло, Узбекистан, Казахстан, и ждем интересную борьбу. Дальше лето – у нас чемпионат СНГ по выездке и, возможно, чемпионат России.

В субботу последний соревновательный день, где за награды поспорят сильнейшие всадники. В программе большой и средний приз, а также главный старт для юниоров.