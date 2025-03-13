В Беларуси зарегистрировано больше 30 тыс. интернет-магазинов

Белорусские производители должны расширять свое присутствие на электронных торговых площадках. Об этом говорили на тематическом семинаре с участием представителей бизнеса и госорганов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Белорусские производители должны расширять свое присутствие на электронных торговых площадках. Об этом говорили на тематическом семинаре с участием представителей бизнеса и госорганов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сейчас в Беларуси зарегистрировано больше 30 тысяч интернет-магазинов. Еще почти 20 тысяч компаний и индивидуальных предпринимателей занимаются электронной коммерцией. В общем объеме розничной торговли это направление достигло 9 % и за два года выросло вдвое.
Развитию электронных площадок в нашей стране уделяется внимание на самом высоком уровне. Это объяснимо. Рынок интернет-торговли вносит значительный вклад в мировую экономику и оценивается в триллионы долларов. В Беларуси это более 3 миллиардов долларов в год.
Герман Пузырный, заместитель начальника внешнеэкономической деятельности БУТБ:
Электронная торговля в мире востребована. Она, особенно на китайском направлении, чуть ли не на первом месте. Поэтому этот семинар и поможет нам обсудить новые перспективные методы, механизмы, направления, как выйти на новые, а также перспективные рынки.
Электронная торговля – инструмент продвижения белорусских товаров не только внутри страны, но и на экспорт. БелТПП активно взаимодействует с коллегами на популярных маркетплейсах по вопросам маркировки товаров «Сделано в Беларуси». С мая 2024 года таким знаком отмечены порядка 11 тысяч товаров.