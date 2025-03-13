В Беларуси зарегистрировано больше 30 тыс. интернет-магазинов

Белорусские производители должны расширять свое присутствие на электронных торговых площадках. Об этом говорили на тематическом семинаре с участием представителей бизнеса и госорганов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сейчас в Беларуси зарегистрировано больше 30 тысяч интернет-магазинов. Еще почти 20 тысяч компаний и индивидуальных предпринимателей занимаются электронной коммерцией. В общем объеме розничной торговли это направление достигло 9 % и за два года выросло вдвое.

Развитию электронных площадок в нашей стране уделяется внимание на самом высоком уровне. Это объяснимо. Рынок интернет-торговли вносит значительный вклад в мировую экономику и оценивается в триллионы долларов. В Беларуси это более 3 миллиардов долларов в год.