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Две белоруски стали призёрами этапа Кубка Леднёва по современному пятиборью

13 марта 2025 19:16
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Медальными результатами порадовали пятиборцы. Сразу две белорусские спортсменки стали призерами первого этапа Кубка Павла Леднева, который проходит в Москве, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Золотую награду завоевала Мария Гнедчик. Она традиционно безукоризненно проявила себя в лазер-ране, обошла всех соперниц и финишировала первой. По итогам выступления наша спортсменка набрала 1 493 балла. Тройку сильнейших замкнула Виолетта Гуреева, которая две недели назад выиграла серебро этапа Кубка мира в Египте. 

Дальше в борьбу вступили мужчины, среди которых и пять белорусов. Лучшим из наших оказался Владислав Березовик, который занял итоговое шестое место. Седьмым финишировал Аким Гнедчик.

# Спортивные соревнования

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