Что будет дальше с Красным костёлом? В Минске оценивают ущерб после пожара

Новости Беларуси. Оценку повреждений Красного костела начинают в Минске. Речь идет о восстановлении историко-культурного объекта после пожара, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Оценку повреждений Красного костела начинают в Минске. Речь идет о восстановлении историко-культурного объекта после пожара, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ремонт в здании коснется не только инженерных сетей. Также будет произведена реконструкция электро- и водоснабжения и канализации. На время закрытия католической церкви верующие могут посетить ближайшие от площади Независимости Кафедральный костел и костел Святого Роха.
Александр Румак, уполномоченный по делам религий и национальностей Беларуси:
В Беларуси проживают люди, которые относят себя к 25 конфессиям и религиозным объединениям. И в нашей республике обеспечивается взаимопонимание, согласие представителей различных конфессий, прежде всего православных и католиков. Речь идет именно о восстановлении этого культурно-исторического центра, ведь он значим не только для верующих-католиков, но и для всех жителей Минска, для всей Беларуси. Поскольку Красный костел – один из символов нашей столицы.
Напомним, инцидент произошел в ночь на 26 сентября. В Красном костеле загорелась электропроводка на площади 20 квадратных метров. Пострадавших нет. Сейчас идет подготовка к обследованию для дальнейших ремонтно-восстановительных работ.