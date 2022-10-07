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Что будет дальше с Красным костёлом? В Минске оценивают ущерб после пожара

07 октября 2022 16:44
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Новости Беларуси. Оценку повреждений Красного костела начинают в Минске. Речь идет о восстановлении историко-культурного объекта после пожара, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Что будет дальше с Красным костёлом? В Минске оценивают ущерб после пожара-1

Ремонт в здании коснется не только инженерных сетей. Также будет произведена реконструкция электро- и водоснабжения и канализации. На время закрытия католической церкви верующие могут посетить ближайшие от площади Независимости Кафедральный костел и костел Святого Роха.

Что будет дальше с Красным костёлом? В Минске оценивают ущерб после пожара-4

Александр Румак, уполномоченный по делам религий и национальностей Беларуси:
В Беларуси проживают люди, которые относят себя к 25 конфессиям и религиозным объединениям. И в нашей республике обеспечивается взаимопонимание, согласие представителей различных конфессий, прежде всего православных и католиков. Речь идет именно о восстановлении этого культурно-исторического центра, ведь он значим не только для верующих-католиков, но и для всех жителей Минска, для всей Беларуси. Поскольку Красный костел – один из символов нашей столицы.

Что будет дальше с Красным костёлом? В Минске оценивают ущерб после пожара-7

Напомним, инцидент произошел в ночь на 26 сентября. В Красном костеле загорелась электропроводка на площади 20 квадратных метров. Пострадавших нет. Сейчас идет подготовка к обследованию для дальнейших ремонтно-восстановительных работ.

# Религия # общество # Александр Румак # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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