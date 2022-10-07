Что будет дальше с Красным костёлом? В Минске оценивают ущерб после пожара

Ремонт в здании коснется не только инженерных сетей. Также будет произведена реконструкция электро- и водоснабжения и канализации. На время закрытия католической церкви верующие могут посетить ближайшие от площади Независимости Кафедральный костел и костел Святого Роха.

Александр Румак, уполномоченный по делам религий и национальностей Беларуси:

В Беларуси проживают люди, которые относят себя к 25 конфессиям и религиозным объединениям. И в нашей республике обеспечивается взаимопонимание, согласие представителей различных конфессий, прежде всего православных и католиков. Речь идет именно о восстановлении этого культурно-исторического центра, ведь он значим не только для верующих-католиков, но и для всех жителей Минска, для всей Беларуси. Поскольку Красный костел – один из символов нашей столицы.