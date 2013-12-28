Что белорусы просят у Деда Мороза? Как украшают праздничный стол?

Официальная «елка» – это уже традиция. Но есть и другие семейные варианты праздника. Вы сами знаете! А вот что просят у Деда Мороза? Как украшают праздничный стол? А некоторые даже домашнюю живность кормят по-праздничному!

В этом царстве маленьких принцесс Новый год ждут с особым трепетом. В семье Афанасенко три дочки: старшая Диана и близнецы Лиана и Милана. Наряжают елку традиционно все вместе. Не хватает разве что главы семейства – он в рабочей командировке.

В большой семье – большие желания. Новые наряды, мягкие игрушки, куклы. Вся надежда на зимнего волшебника.

Готовить традиционное «Оливье» хозяйка дома не планирует. Новый год надо встречать с новыми идеями, а значит и с новыми блюдами. Ну, а чтобы наступающий 2014-й был счастливым, нужно и новогоднюю лошадку задобрить.

Ольга Афанасенко, многодетная мама:

Надо, конечно, сварить овсяную кашу. Может, ее есть никто не будет, но все-таки Год лошади, надо встретить, чтобы лошадке было приятно.

Обсуждают праздничное меню и в семье Волчок. Половина продуктов – со своего огорода. За домашними вкусностями – в погреб. Соленья, варенья, квашеная капуста, моченые яблоки. Запасов хватит до следующего Нового года.

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Наталья Волчок:

Маленькие огурчики – по особому рецепту. И мы всегда их храним к Новому году и Рождеству.

Новый год для них, бесспорно, семейный праздник. За одним столом соберутся 4 поколения.

Наталья Волчок:

По традиции 31-го числа мы всем идем в баню, чтобы смыть все грехи, оставить их в старом году.

Пока хозяйки открывают закатки, ищут новые рецепты, Виктор Иванович спешит накормить домашних питомцев. Тоже по-особому.

Виктор Волчок:

К празднику мы сами лучше кушаем, вкуснее, и скотинке я даю вкуснее. Вот, варю картошечку с комбикормом, добавляю водичку.

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А вот для Лизы Новый год – время кулинарных открытий. Талант девушка открыла в себе во время декретного отпуска. Теперь лепить снеговиков получается лучше из теста, чем снега.

Лиза Пищикова:

Мне нравится готовить, украшать, сосредотачиваться на чем-то. Это единственное дело, которое заставляет меня просидеть всю ночь, например, над каким-то тортом.

Здесь нужно совмещать мастерство и ювелира, и художника. Зимние персонажи словно с картинки. Главный судья сегодняшнего «званого ужина» – трехлетний сын Кирилл.

Лиза Пищикова:

Вот у нас получился кекс такой. В принципе, очень быстро и просто делается. Каждый сможет сделать к Новому году такой дома.

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Вместо новогодних вечеринок – усиленная зубрежка. О празднике напоминают, пожалуй, только мандарины на столе. Второкурсник Иван Андрушкевич пытается осилить теорию электрических цепей. В начале января – экзамен. Поэтому поздравлять родных с наступающим пока получается только через Интернет.

Иван Андрушкевич, студент:

Подготовить для самых близких, самых родных какую-то открытку, даже индивидуально постараться, с фотографией, чтобы им было приятно.

А своих соседей по общежитию Ваня разыгрывает в образе Деда Мороза. Надо же как-то развлечься после зачета.

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Но если для нас Дед Мороз и Снегурочка – персонажи привычные, то для Дамиларе Олусога – некая диковинка. Молодой человек родом из Нигерии. В Минск приехал учиться.

Дамиларе Олусога, студент (Нигерия):

Очень, очень, очень холодно. Я никогда не видел такой погоды.

Новый год в Нигерии, рассказывает Дамиларе, тоже проходит с песнями, танцами и угощениями. Только хороводов вокруг елки на родине не водят. А вместо бенгальских огней зажигают самодельные факелы.

Дамиларе Олусога, студент (Нигерия) в магазине:

Дайте мне сувенир «Елка».

В новогоднюю ночь Дамиларе вместе с друзьями присоединится к народным гуляниям. А танцевать у елки готов до самого утра. Лишь бы мороза и снега не было.

Предновогодняя суета и беготня по магазинам в поисках подарков. Возможно, мы любим не столько праздник, сколько подготовку к нему. До Нового года осталось три дня, а это значит, что еще есть время, чтобы купить мандарины и все ингредиенты для любимого салата. И, наконец, придумать и загадать то самое заветное желание, которое обязательно исполнится в новом году.