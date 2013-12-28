2014 год в Беларуси объявлен Годом гостеприимства

Новости Беларуси. Наступающий год объявлен годом гостеприимства. В 2014 году наша стана будет отмечать сразу несколько важных дат. Среди них 70-летняя годовщина освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и, конечно, главное спортивное событие последних лет - чемпионат мира по хоккею. На время Беларусь станет настоящей туристической столицей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как настоящий восточный человек, шеф-повар из Сирии Ихаб Джахджах гостеприимность ценит. В синеокую впервые он приехал 27 лет назад. И сразу влюбился — и в страну, и в людей.

Ихаб Джахджах, шеф-повар:

Я был почти во всем мире, но таких простых, хороших, добрых людей, как в Беларуси, я никогда не видел. Поэтому мне здесь очень понравилось. И сразу мне понравилась одна девушка, она моя женат сейчас.

Сейчас в Беларуси и семья, и работа. Ихаб признается, что уже давно перестал чувствовать себя гостем. Белорусскую кухню изучил в совершенстве. А в приготовлении драников может дать совет любой белорусской хозяйке.

Ихаб Джахджах, шеф-повар:

Самое главное — картошку не нужно в машину, ее нужно тереть руками.

Кроме национальных блюд, туристов привлекает культурное наследие Беларуси. Грей из Лондона и Андрей из Москвы познакомились через интернет. Встретиться решили в Минске.

Грей, турист:

Нам очень понравилось в Беларуси, первый визит удачный. Мне очень нравится.

Чемпионат мира по хоккею-2014 все ближе. Ожидается, что на время проведения чемпионата Минск станет туристической столицей.

Ахмед, болельщик (Туркменистан):

В 2014 году будет проводиться чемпионат мира оп хоккею. Я люблю очень, даже обожаю хоккей, и купил пару билетов для себя и своих друзей, чтобы они могли побывать хотя бы на одном матче.

Гостеприимство стало визитной карточкой белорусов еще до объявления одноименного года. Как у англичан невозмутимость, у немцев - экономность, у японцев - пунктуальность, так у белорусов - хлебосольство.