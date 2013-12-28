Дед Мороз в Витебске приносит подарки…через окна!

Новости Беларуси. Наш Дед Мороз продолжает трудиться вплоть до самого Нового года. Особенно старательный он в Витебске — подарки приносит... через окна. Сказочный герой, несмотря на преклонный возраст, оказывается, увлекается альпинизмом. Потому и решил: раз в городских квартирах нет каминов и через трубу в жилище он попасть не сможет, то пора и Дедушке подстраиваться под обстоятельства.

Такой подход юные витебчане оценили. 5-летняя Полина Колесникова, например, с родителями уже несколько дней назад нарядила елку, а сегодня наконец-то дождалась Дедушку Мороза. Но никак не ожидала, что волшебник постучится не в дверь, а в ее окно, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дед Мороз:

(Дедушка, а почему ты к нам в окно постучал?) Дедушка всегда приходит к деткам необычным способом! Потому что приезжает на крышу на волшебных санях, а потмо ему надо спуститься вниз!