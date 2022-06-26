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«Чтить память предков». Ещё одну страницу «Календаря «Памяти» перевернули у обелиска Победы в Минске

26 июня 2022 11:13
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Новости Беларуси. В Беларуси продолжается патриотическая акция «Календарь «Памяти», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 26 июня еще одну его страницу перевернули у главного монумента столицы. Лучшие пионеры, члены БРСМ и те, кто чтит подвиг народов, возложили цветы к обелиску Победы.  

«Чтить память предков». Ещё одну страницу «Календаря «Памяти» перевернули у обелиска Победы в Минске-1

Валерия Слесарчук, студентка Белорусского государственного университета:
Там, где есть конец, там есть и начало, поэтому чтить память предков должно быть и передаваться из поколения в поколение, чтобы сегодня мы имели такую же процветающую, красивую Республику Беларусь.

«Чтить память предков». Ещё одну страницу «Календаря «Памяти» перевернули у обелиска Победы в Минске-4

Акция продлится до 2 июля. Ежедневно в полдень у обелиска Победы самые разные делегации будут перелистывать символический календарь, вспоминая о героических подвигах белорусского народа, о тех, кто подарил нам мирное небо над головой.

«Чтить память предков». Ещё одну страницу «Календаря «Памяти» перевернули у обелиска Победы в Минске-7

Иванец: мы заканчиваем подготовку учебного пособия по истории войны, используем материалы Генпрокуратуры по геноциду. Подробнее здесь.

# Великая Отечественная война # общество # Валерия Слесарчук # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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