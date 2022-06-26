«Чтить память предков». Ещё одну страницу «Календаря «Памяти» перевернули у обелиска Победы в Минске

Новости Беларуси. В Беларуси продолжается патриотическая акция «Календарь «Памяти», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 26 июня еще одну его страницу перевернули у главного монумента столицы. Лучшие пионеры, члены БРСМ и те, кто чтит подвиг народов, возложили цветы к обелиску Победы.

Валерия Слесарчук, студентка Белорусского государственного университета:

Там, где есть конец, там есть и начало, поэтому чтить память предков должно быть и передаваться из поколения в поколение, чтобы сегодня мы имели такую же процветающую, красивую Республику Беларусь.

Акция продлится до 2 июля. Ежедневно в полдень у обелиска Победы самые разные делегации будут перелистывать символический календарь, вспоминая о героических подвигах белорусского народа, о тех, кто подарил нам мирное небо над головой.