ЧП за границей, медицинская страховка, «безвиз», отдых в агроусадьбах: советы путешественникам

Лето – всегда время для отпуска. В студии – начальник отдела маркетинга и качества туристских услуг Департамента по туризму Министерства спорта и туризма Республики Беларусь Анна Муха.
Лето – всегда время для отпуска. В студии – начальник отдела маркетинга и качества туристских услуг Департамента по туризму Министерства спорта и туризма Республики Беларусь Анна Муха.
Анна Муха, начальник отдела маркетинга и качества туристских услуг Департамента по туризму Министерства спорта и туризма Республики Беларусь:
Стали путешествовать больше. Это говорят турфирмы. Это говорят турфирмы, работники объектов экскурсионного обслуживания, работники замков, музеев.
Подробнее – в видеоинформации.