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ЧП за границей, медицинская страховка, «безвиз», отдых в агроусадьбах: советы путешественникам

15 июня 2017 13:26
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Лето – всегда время для отпуска. В студии – начальник отдела маркетинга и качества туристских услуг Департамента по туризму Министерства спорта и туризма Республики Беларусь Анна Муха.

ЧП за границей, медицинская страховка, «безвиз», отдых в агроусадьбах: советы путешественникам-1

Анна Муха, начальник отдела маркетинга и качества туристских услуг Департамента по туризму Министерства спорта и туризма Республики Беларусь:
Стали путешествовать больше. Это говорят турфирмы. Это говорят турфирмы, работники объектов экскурсионного обслуживания, работники замков, музеев.

Подробнее – в видеоинформации.

# общество # Туризм # Анна Муха

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