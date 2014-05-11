ЧМ-2014 в Беларуси. Готовность страны к встрече иностранных гостей обсудили в ток-шоу «Такова судьба»

Готовность Беларуси к ЧМ-2014 обсудили в ток-шоу «Такова судьба» на СТВ.

Действительно ли такой ажиотаж и все билеты раскуплены?

Петр Рябухин, менеджер Дирекции по проведению Чемпионата мира по хоккею 2014 г.:

Для нас это тоже было большим сюрпризом. Моя работа заключалась в том, чтобы продвигать чемпионат мира за рубежом и в Республике Беларусь. К нашему удивлению, в год проведения Олимпийских игр в России в Сочи, в год проведения Чемпионата мира по футболу в Бразилии наш чемпионат пользуется огромным спросом, огромным авторитетом и огромной популярностью. Достаточно сказать, что те билеты, которые незабронированные для официальных лиц, были выложены в Интернет — на финал билеты были проданы за 7 минут. Что касается еще билетов, то даже сами болельщики звонят и говорят: скажите, почему у вас такой ажиотаж на билеты? Мы сами не знаем. Наверное, все хотят приехать в Беларусь, посмотреть, что это за страна. Как никогда, ни на одни соревнования в мире (знаю по линии Международной ассоциации спортивной прессы) на ЧМ-2014 подано 1150 заявок иностранных журналистов для аккредитации.

Готов ли Минск к такому количеству людей?

Виталина Рудикова, начальник управления культуры Мингорисполкома:

Да, город готов принять такое количество людей. В период такого большого спортивного праздника подготовлена обширная культурная программа для гостей чемпионата и, конечно, для минчан. Эта программа включает различные фестивали, творческие проекты, музыкальные программы, концерты, выставки, выставки в городском пространстве. Эта информация есть на сайте, в печати, в СМИ. Недавно открылась выставка современного искусства. Уникальная выставка, которая впервые в Беларуси. Там представлены работы белорусских художников, она работает на трех площадках. Эта программа включает джазовые вечера, которые в этом году пройдут на сценической площадке у Дворца спорта.

В Минске будут работать три зоны гостеприимства. Музыкальная программа, концертная программа будет проходить ежедневно. В центральной части города будет работать большая выставка-ярмарка «Город мастеров», где будут представлены традиционные виды национального искусства.

С точки зрения гостиниц, Минск полностью готов к ЧМ-2014? Всех ли желающих мы сможем принять?

Любовь Сойка, начальник организации и развития хозяйства ГУ «Управление бытового и гостиничного обслуживания населения Мингорисполкома»:

Сегодня можем с уверенностью сказать, что город готов разместить всех желающих. От первоначального объема гостиничного рынка произошло увеличение практически в 2 раза.

15 000 туристов. Как будет справляться общественный транспорт города?

Валерий Шкуратов, директор ГУ «Столичный транспорт и связь»:

Могу вас заверить, что транспорт в полном объеме справится с перевозками. Мы готовы, все службы настроены, чтобы достойно представить город Минск в этой части. Мы сегодня возим более 2,5 млн. человек в день. На нашем сайте есть специальное транспортное приложение, которое любому гостю даст ответ, как добраться с любой точки города Минска.

В студии ток-шоу «Такова судьба» на СТВ волонтер ЧМ-2014.

Дарья Тригубова, волонтер ЧМ-2014, тимхостер:

Я буду сопровождать команду по Швеции. Моя функция заключается в полном сопровождении команды. Мы будем организовывать время таким образом, чтобы они смогли посмотреть немножко город, познакомиться с аренами, хорошо провести время.

Как удается стать волонтером? Какими качествами для этого нужно обладать? Много ли желающих?

Дарья Тригубова:

Желающих много. Главное требование — знание языка на выском уровне. В первую очередь, конечно, английского, поскольку это официальный язык ЧМ.

Что было самым сложным при подготовке к ЧМ-2014?

Геннадий Степанов:

Самый сложный этап, я думаю, — начало подготовки Чемпионата, тогда создавалось все практически с нуля.

Сергей Канашиц, спортивный обозреватель газеты «СБ. Беларусь сегодня»:

Беларусь готовится к ЧМ, как к Олимпийским играм. Это факт, это очень здорово. Такого чемпионата мира, такой подготовки я не видел нигде.

Что касается игры, так получилось, что чемпионат пришелся на момент, когда наша сборная находится отнюдь не в зените. Три последних года 14 место на чемпионатах мира — чуть-чуть, чтобы не вылететь вообще. Если смотреть с этой позиции, то, наверное, есть немножко тревога и опасение. Мое ощущение, что мы должны играть в 1/4 финала как минимум. Помогают родные стены, наши болельщики очень любят хоккей, очень его понимают.

Ваши прогнозы на ЧМ-2014?

Сергей Канашиц:

Думаю, что потолочек, когда все мы скажем «Ах», если мы возьмем бронзу.

Петр Рябухин:

14 глобальных мероприятий пройдет во время ЧМ (кроме самого чемпионата) — симпозиум тренеров, годовой конгресс Международной организации хоккея, встреча азиатской группы (страны азиатского региона, которые развивают хоккей) и еще много других интересных мероприятий (не буду раскрывать всех секретов).