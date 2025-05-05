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«В составе собраны все белорусские дары» – В Гродно выпустили новый вид хлеба к 80-летию Победы

05 мая 2025 06:10
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К 80-летию Победы. В Гродно накануне праздника выпустили новый вид хлеба. Он символизирует мирную жизнь в свободной и независимой стране, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«В составе собраны все белорусские дары» – В Гродно выпустили новый вид хлеба к 80-летию Победы-2

Идея создать уникальный продукт появилась в 2024 году. Воплощали ее всем коллективом. Хлеб уже поступил в продажу. Его медовый аромат напоминает о весенних цветущих садах, а пряный и сладковато-горький вкус тмина – о празднике со слезами на глазах.

«В составе собраны все белорусские дары» – В Гродно выпустили новый вид хлеба к 80-летию Победы-4

Елена Герасимова, заместитель начальника производственно-технологической лаборатории ОАО «Гроднохлебпром»:
В составе этого хлеба собраны все белорусские дары: ржаная мука грубого помола, два вида ржаного солода, овсяная мука, тмин, квасное сусло и другие компоненты, которые характерны для хлеба. Вот такой состав в сочетании с традиционной классической технологией позволил создать хлеб с особым вкусом и ароматом. Богатство вкуса и аромат этого хлеба олицетворяет то мирное время, где уже не было голода и разрухи, символизирует трудолюбие, миролюбие, мудрость нашего белорусского народа.

Новый продукт пока выпекают небольшими партиями. На предприятии надеются, что он придется по вкусу потребителю и останется в ассортименте.

# День Победы # хлеб

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