Неделя в преддверии 9 Мая пройдёт под знаком юбилея Великой Победы

Под знаком юбилея Великой Победы пройдет неделя в преддверии 9 Мая. Государственный праздник отметим 9 мая, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для белорусов это священный день. В центре внимания – ветераны и дети войны, перед мужеством, стойкостью и силой воли которых современники склоняют головы.
Торжественная церемония поднятия Знамени Победы состоится 5 мая в Минске у здания посольства России в Беларуси. Участие в мероприятии примут представители руководства Минобороны и МИД, главы дипмиссий и военные атташе стран СНГ, Сербии, Китая.
В День Победы мы вновь все вместе вспомним о цене, которую заплатили предки за нашу счастливую и свободную жизнь. С 9 мая 1945 года минуло 80 лет, свидетелей тех событий мало. Однако, как подчеркивает Президент, есть их потомки, и важная миссия для каждого из них – сделать все, чтобы историческая память сохранялась. В юбилей Победы особенно торжественным будет парад в столице. Подготовку продолжают военнослужащие. В праздничный день предстоит показать чеканный шаг и безупречную выправку. Вторая генеральная репетиция пройдет 6 мая. Всего в торжественном марше 9 мая примут участие более 4 000 человек. Задействуют свыше 200 единиц боевой техники. Беларусь, сохраняя верность памяти и правде, вновь напоминает миру: Великая Победа – это не повод для споров, а основа нашего единства, чести и исторической ответственности.