Неделя в преддверии 9 Мая пройдёт под знаком юбилея Великой Победы

Под знаком юбилея Великой Победы пройдет неделя в преддверии 9 Мая. Государственный праздник отметим 9 мая, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для белорусов это священный день. В центре внимания – ветераны и дети войны, перед мужеством, стойкостью и силой воли которых современники склоняют головы.

Торжественная церемония поднятия Знамени Победы состоится 5 мая в Минске у здания посольства России в Беларуси. Участие в мероприятии примут представители руководства Минобороны и МИД, главы дипмиссий и военные атташе стран СНГ, Сербии, Китая.