Читает новости в Telegram-каналах. Как пенсионерам обучиться компьютерной грамотности?
Когда-то давно пенсионеры ассоциировались у нас с бабушками в платочках, которым по статусу положено вязать носки, печь пироги и варить варенье. Современные женщины пенсионного возраста наводят красоту в салонах, посещают спортзалы, путешествуют и общаются в социальных сетях. О том, какие увлечения популярны у пенсионеров в XXI веке и чем может заняться освободившаяся от производственных обязанностей женщина для того, чтобы стать моложе душой и телом, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Сергей Парчевский, ведущий ток-шоу:
У меня маме 72 года. Она на пенсии с появлением планшетов и смартфонов настолько освоила. Она читает Telegram-каналы, новости в Telegram-каналах, играет во все компьютерные игры, которые ей интересны. Как у вас обстоят с этим дела?
Анна Крючкова, медик, учится в Университете третьего возраста:
У нас – мы дозируем время.
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Наталья, я знаю, что пользуетесь социальными сетями. Расскажите, вы активный пользователь ПК?
Наталья Хлопкова, руководитель группы волонтеров направления «Буккроссинг»:
Да, я активный пользователь. Дело в том, что я за время учебы в университете много где поучилась, не стала достигать каких-то высот. Я занималась фотографией, польским языком. У меня сын айтишник, но он не стал меня учить. Вам честно скажу, не стал. Мы с ним разговаривали на разном языке. Там какой-то язык другой, уже не такой, как я говорю. Я ему на пальцах объясняю, а он мне пытается... Потом сказал: «Мама, ты знаешь, иди, пусть тебя научат другие люди, у которых больше терпения». Меня почему-то везде выбирают старостой, когда ни прихожу в какую-то группу. Я спросила у одного преподавателя, который компьютерную [грамотность – прим. ред.] нам преподавал. Он говорит: у тебя телефон обычный и мобильный… Какой еще телефон бывает? В общем, он у меня одинаковый. «Значит, ты давно этим увлечена, соображаешь, будешь старостой». Как-то так получилось.