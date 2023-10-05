Читает новости в Telegram-каналах. Как пенсионерам обучиться компьютерной грамотности?

Когда-то давно пенсионеры ассоциировались у нас с бабушками в платочках, которым по статусу положено вязать носки, печь пироги и варить варенье. Современные женщины пенсионного возраста наводят красоту в салонах, посещают спортзалы, путешествуют и общаются в социальных сетях. О том, какие увлечения популярны у пенсионеров в XXI веке и чем может заняться освободившаяся от производственных обязанностей женщина для того, чтобы стать моложе душой и телом, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Сергей Парчевский, ведущий ток-шоу:

У меня маме 72 года. Она на пенсии с появлением планшетов и смартфонов настолько освоила. Она читает Telegram-каналы, новости в Telegram-каналах, играет во все компьютерные игры, которые ей интересны. Как у вас обстоят с этим дела?