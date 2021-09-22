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Полезна, богата белками и не привередлива. Какую культуру решили освоить в Копыльском районе?

22 сентября 2021 15:03
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Новости Беларуси. В Копыльском районе впервые занялись выращиванием подсолнухов. Эта масличная культура появилась в сельхозпредприятии «Жилихово», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Полезна, богата белками и не привередлива. Какую культуру решили освоить в Копыльском районе?-1

Площади небольшие всего семь гектаров. Часть урожая пойдет на корм для крупного скота. Остальное­ на семена. Срок созревания подсолнухов –­ 90 дней. Семечки уже налились, осталось дождаться, пока они подсохнут для лучшего обмолачивания.

Полезна, богата белками и не привередлива. Какую культуру решили освоить в Копыльском районе?-4

Эта культура не очень привередлива и весьма полезна. Она богата белками, что делает корм более питательным. К уборке подсолнухов уже приступили.

Полезна, богата белками и не привередлива. Какую культуру решили освоить в Копыльском районе?-7

Виталий Юхо, директор сельхозпредприятия «Жилихово»:
Посеяли мы кулисным способом: восемь рядов подсолнухов, восемь рядов кукурузы. Чтобы сейчас при уборке комбайном собирались и подсолнух, и кукуруза. Он будет смешиваться и поступать в силосную яму, будет смешанный корм. Хотим попробовать посмотреть, как оно скажется на продуктивности кормления нашего дойного стада. На сегодня доим 16,8 литра на одну фуражную корову.

Уборку подсолнухов завершат к концу сентября. В 2022 году посевную площадь под культуру увеличат.

# Сельское хозяйство # общество # Виталий Юхо # Фотофакт

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