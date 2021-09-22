Полезна, богата белками и не привередлива. Какую культуру решили освоить в Копыльском районе?

Новости Беларуси. В Копыльском районе впервые занялись выращиванием подсолнухов. Эта масличная культура появилась в сельхозпредприятии «Жилихово», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Площади небольшие всего семь гектаров. Часть урожая пойдет на корм для крупного скота. Остальное­ на семена. Срок созревания подсолнухов –­ 90 дней. Семечки уже налились, осталось дождаться, пока они подсохнут для лучшего обмолачивания.

Эта культура не очень привередлива и весьма полезна. Она богата белками, что делает корм более питательным. К уборке подсолнухов уже приступили.

Виталий Юхо, директор сельхозпредприятия «Жилихово»:

Посеяли мы кулисным способом: восемь рядов подсолнухов, восемь рядов кукурузы. Чтобы сейчас при уборке комбайном собирались и подсолнух, и кукуруза. Он будет смешиваться и поступать в силосную яму, будет смешанный корм. Хотим попробовать посмотреть, как оно скажется на продуктивности кормления нашего дойного стада. На сегодня доим 16,8 литра на одну фуражную корову.

Уборку подсолнухов завершат к концу сентября. В 2022 году посевную площадь под культуру увеличат.