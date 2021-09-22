Как белорусы боролись за выход из состава Польши? В Мяделе открыли памятник бастующим рыбакам

Новости Беларуси. Выставка к Году народного единства открылась в Мядельском музее народной славы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Исторические события и судьбы людей нашли свое отображение в экспозиции.

На фотографиях можно увидеть объекты и здания Мяделя, личные паспорта и документы жителей на польском языке, а также предметы быта. Экспонаты рассказывают об общественно-политических организациях и деятелях, которые выступали за выход белорусских земель из состава Польши. Запечатлен и радостный момент объединения.

В ближайшее время выставка переедет в основной зал музея.

Татьяна Писарчик, главный хранитель Мядельского музея народной славы:

Значительная часть выставки отведена школам. На территории Мядельщины действовала 61 начальная школа. Помимо фотографий, архивных документов, здесь можно увидеть личные вещи.