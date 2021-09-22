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Как белорусы боролись за выход из состава Польши? В Мяделе открыли памятник бастующим рыбакам

22 сентября 2021 14:55
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Новости Беларуси. Выставка к Году народного единства открылась в Мядельском музее народной славы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Исторические события и судьбы людей нашли свое отображение в экспозиции.

Как белорусы боролись за выход из состава Польши? В Мяделе открыли памятник бастующим рыбакам-1

На фотографиях можно увидеть объекты и здания Мяделя, личные паспорта и документы жителей на польском языке, а также предметы быта. Экспонаты рассказывают об общественно-политических организациях и деятелях, которые выступали за выход белорусских земель из состава Польши. Запечатлен и радостный момент объединения.

Как белорусы боролись за выход из состава Польши? В Мяделе открыли памятник бастующим рыбакам-4

В ближайшее время выставка переедет в основной зал музея.

Как белорусы боролись за выход из состава Польши? В Мяделе открыли памятник бастующим рыбакам-7

Татьяна Писарчик, главный хранитель Мядельского музея народной славы:
Значительная часть выставки отведена школам. На территории Мядельщины действовала 61 начальная школа. Помимо фотографий, архивных документов, здесь можно увидеть личные вещи.

Как белорусы боролись за выход из состава Польши? В Мяделе открыли памятник бастующим рыбакам-10

Подарком к Году народного единства стал и памятник в честь мядельских рыбаков. Им в 1935 году польская администрация решила запретить ловлю рыбы, за счет которой люди выживали. На памятнике-валуне изображена лодка, а рядом камень с надписью из песни «Нарочанка». Автор проекта – скульптор Павел Лионов.

# Год народного единства # общество # Татьяна Писарчик # Павел Лионов # Фотофакт

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