Новости Беларуси. Четыре визовых центра Польши открываются 1 марта в Беларуси. При этом обращаться за визой по-прежнему можно в посольство или генеральные консульства этой страны. Независимо от места подачи документов все решения о выдаче визы, отказе в ней будет принимать лично консул.

В Минске центр открылся на ул. Железнодорожная, 33; в Бресте — на ул. Московская, 208A-1; в Гродно — на ул. Горького, 89; в Гомеле — на ул. Пушкина, 2.

Центры открываются, чтобы упростить процесс получения виз, уменьшить очереди и время ожидания регистрации анкет. Через месяц подобные центры откроются в Могилеве, Пинске, Барановичах и Лиде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.