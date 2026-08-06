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Четкий ритм и высокая урожайность! В Беларуси продолжается уборочная кампания

06 августа 2026 06:00
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Четкий ритм, высокая урожайность и полная слаженность действий. Уборочная кампания в самом разгаре, и аграрии работают на максимуме, стремясь сохранить каждый килограмм зерна. Страна преодолела знаковый рубеж: намолочено более 5 миллионов тонн зерновых и рапса – почти на 2 миллиона тонн больше, чем год назад на ту же дату, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Задача, поставленная Президентом, – вести уборку в максимально высоком темпе – выполняется даже в условиях изнуряющей жары. Погода экстремальная, но обороты не падают.

В Беларуси намолочено более 5,2 млн тонн зерна с учетом рапса.

Четкий ритм и высокая урожайность! В Беларуси продолжается уборочная кампания-2

В Витебской области жатва вошла в активную фазу. Особенно напряженный ритм – в Сенненском районе, где зерновой клин превышает 14 тысяч гектаров. Треть площадей уже убрана. Ежедневно в полях работают около 40 комбайнов – техника подготовлена заранее, поэтому сбоев нет.

Четкий ритм и высокая урожайность! В Беларуси продолжается уборочная кампания-4

Антонина Сунтеева, первый заместитель начальника управления по сельскому хозяйству и продовольствию Сенненского райисполкома:
Если судить так, по прошлому году, то мы убрали где-то на 2,5 тысячи гектар больше, чем в прошлом году. Зерна намолотили больше, поэтому виды на урожай пока неплохие. Постараемся все собрать без потерь. Рапс мы практически весь убрали, осталось 10 гектар. Значит, убираем семенники многолетних трав, злаковые травы. Есть немножко галеги, эспарцет подходит. Это небольшое количество. Ну и потом останется клевер луговой.

Четкий ритм и высокая урожайность! В Беларуси продолжается уборочная кампания-6

Грузовики на отвозке совершают до 6 рейсов за смену. Главная задача аграриев – убрать урожай в срок и без потерь: для этого нужны и скорость, и точность. 

Четкий ритм и высокая урожайность! В Беларуси продолжается уборочная кампания-8

Павел Клепиков, водитель Витебского облагросервиса:
Надо любить свой труд. У каждого свой подход к этому делу, но хлеб надо убирать. Как бы оно ни было: легко либо сложно, жарко, холодно, погодные условия – но хлеб надо убрать все равно.

В тяжелом труде аграриев важна сплоченность: от мастерства и ответственности каждого зависит итог уборочной кампании.

# Уборочная кампания

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