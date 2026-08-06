День железнодорожных войск отмечается в Беларуси. Александр Лукашенко поздравил личный состав и ветеранов транспортных войск с профессиональным праздником. Глава государства отметил, что сегодня в составе транспортных войск белорусские воины-железнодорожники с честью продолжают эстафету мужества поколения победителей, успешно осваивая новые виды вооружений и техники, постоянно совершенствуя систему транспортного обеспечения Вооруженных Сил и гражданскую инфраструктуру, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Убежден, что вы и впредь будете делать все возможное для укрепления обороноспособности нашей страны и обеспечения высокой мобильности войск, эффективно решая самые сложные задачи», – подчеркнул Александр Лукашенко.

Президент поблагодарил за службу военных железнодорожников и пожелал крепкого здоровья, мира, счастья, благополучия и новых успехов на благо родной Беларуси.