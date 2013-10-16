Чествование многодетных мам, у которых в 2013 году родился еще один ребенок, прошло 16 октября в Минске

Новости Беларуси. Не награды ради. В столице 16 октября чествовали многодетных матерей, у которых в 2013 году родился еще один ребенок. Таких мам в Минске 67.

После торжественной части и вручения наград героинь дня ожидал еще один подарок – праздничный концерт.

Количество многодетных семей с каждым годом увеличивается. Почти тысяча минчанок сегодня воспитывает троих и более детей. Многие из них удостоены Ордена Матери, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Татьяна Кравченко, председатель Минской городской организации ОО «Белорусская ассоциация многодетных родителей»:

У кого четвертый, у кого пятый, у кого десятый, у кого одиннадцатый. Даже такая интересная семья у нас есть: одиннадцатого ребеночка родила. Мы их сегодня поздравим со сцены, для них подготовлена концертная программа.

Надежда Цимончик, многодетная мама:

Это очень объединяет, объединяет родителей, матерей. Это общение, понимание. Это приятно. В первую очередь приятно внимание. Не столько подарки, сколько внимание: то, что о тебе помнят, заботятся, знают.