Честный воин Красной армии! На протяжении всей войны выполнял врачебный долг! «Незабытые истории»

Трагедия Великой Отечественной. Нет ни одной белорусской семьи, которой бы не коснулась война. В год 80-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков телеканал СТВ собрал летопись из личных семейных историй. Письмо нам прислал Степанов Алексей, учащийся средней школы № 20 Борисова.

«Мой прадедушка Степанов Иван Сергеевич родился 15 октября 1897 года в деревне Старое Лысково Андреевского района Смоленской области. В возрасте 19 лет призван в Красную армию. Далее был студентом школы лекарских помощников, а после окончания назначен старшим лекарским помощником при Военно-медицинской академии.

Далее Иван Сергеевич поступил в Белорусский государственный медицинский институт. Затем был направлен заведующим районного отдела здравоохранения и заведующим районной больницы в городском поселке Паричи Гомельской области, где работал по 1937 год. В той же больнице его жена Ефросинья Тимофеевна работала медицинской сестрой. С 1937 года Иван Сергеевич работал заместителем управления Министерства здравоохранения. А дальше была война…

Иван Сергеевич переведен в Москву и был назначен начальником Военно-санитарного поезда № 220, позже № 243. За участие в Великой Отечественной войне Степанов Иван Сергеевич имеет награды: орден Ленина, орден Красного Знамени, орден Красной Звезды, медали за победу над Германией, «30 лет Советской Армии и Флота», «20 лет победы в Великой Отечественной войне».