Честные цены и работа без посредников. В Гродненской области открыли первую торговую площадку лесхозов

Новости Беларуси. Честные цены и работа без посредников. Первая торговая площадка лесхозов Гродненского региона появилась в областном центре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ее открыли при въезде в Гродно – на рынке «Южный». Пиломатериалы, стропильные системы, дрова, бани и беседки – все, что необходимо для строительства и обустройства домовладений и дачных участков.

Сегодня на такую продукцию высокий спрос у белорусов. Также представлен декоративный посадочный материал и даже эксклюзив – деликатесы из дичи. Создание такие площадок – новое направление для лесохозяйства страны. Задача была – сделать цены народными. Таким образом выполняется поручение главы государства и премьер-министра об удешевлении стоимости древесины для строительства.

Александр Кулик, министр лесного хозяйства Беларуси:

Где-то даже покритиковал нас глава государства, что, имея такой ресурс лесодеревопродукции, есть проблема с приобретением круглого леса и особенно продукции деревообработки для населения. Так вот, мы сегодня докладываем, что эта задача выполняется. Рентабельность. Мы обязали лесхозы не более 5 %, потому что, к сожалению, накручивают на этом дефиците цены, поэтому рентабельность не более 5 %, и ассортимент – то, что нужно человеку для строительства дома.

Юрий Караев, помощник Президента – инспектор по Гродненской области:

Белорусы и едят самую натуральную пищу, наверное, в мире, и теперь еще есть возможность из своего же леса иметь натуральные деревянные дома. Я уже говорил, что мир потихоньку отходит от хай-тека, от каких-то химических соединений, точнее, хочет отойти в сторону, как все хвалились, «зеленой» экономикой. Вот у нас самая лучшая демонстрация и достижений нашей «зеленой» экономики.