От мобильных приложений до новых инженерных решений. Конкурс студенческих стартап-проектов «ИнНаСтарт» прошёл в ГрГУ

От мобильных приложений и новых инженерных решений до внедрения электронной системы в работу общественного транспорта – 15 проектов касались разных сфер жизни.

Новости Беларуси. Битву стартапов устроили в технопарке Гродненского университета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Там прошел финал конкурса студенческих проектов «ИнНаСтарт».

Несколько месяцев студенты посещали тренинги от экспертов, учились составлять бизнес-план и грамотно презентовать свою идею потенциальному инвестору. Ведь на финал пригласили представителей организаций и предприятий региона. Гран-при конкурса – грант на реализацию стартапа.

Александр Драпеза, студент Гродненского государственного университета имени Янки Купалы: После использования пенополистирольных плит их обычно просто выбрасывают на свалки. Это заполняет очень много места, так как там 98 % воздуха, происходит захламление. Наш же материал полностью утилизирует пенополистирол и применяет его в качестве высокоэффективного утеплителя. Я хотел бы получить возможность реализации своего проекта.

Олег Ширяев, директор государственного учреждения финансовой поддержки предпринимателей Гродненской области:

Бизнес вкладывает деньги. Где-то больше, где-то меньше, где-то вкладывает часть бизнес, часть вкладывает государство в проекты, и проекты действительно работают. И мы это видим на всех уровнях во всем мире.

Студенческие идеи – это тот фундамент, без которого просто не будет никакого развития.

Гродненский вуз выбран в Беларуси одним из шести пилотных проектов, где реализуется модель «Университет 3.0». Другими словами, образование и наука неотделимы от бизнеса.