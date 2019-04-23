Общенародная память. БРСМ проводит патриотическую акцию «Беларусь помнит. Цветы Великой Победы»

Вот уже четвертый год акция – знак уважения к военной истории, сохранения преемственности поколений. Недаром ее символом стала композиция, состоящая из цветка яблони в сочетании с красно-зеленой ленточкой. И это не только колористика нашего флага, но и общенародная радость, которая подтверждает историческую значимость победы над фашизмом.

По традиции, участниками диалога поколений станут ветераны Великой Отечественной войны. Они поделятся воспоминаниями о том, как завоевывали Великую Победу.