Прямой эфир

Общенародная память. БРСМ проводит патриотическую акцию «Беларусь помнит. Цветы Великой Победы»

23 апреля 2019 08:50
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В преддверии главного майского праздника Белорусский республиканский союз молодежи начинает ежегодный патриотический проект «Беларусь помнит. Цветы Великой Победы», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Общенародная память. БРСМ проводит патриотическую акцию «Беларусь помнит. Цветы Великой Победы»-1

Вот уже четвертый год акция – знак уважения к военной истории, сохранения преемственности поколений. Недаром ее символом стала композиция, состоящая из цветка яблони в сочетании с красно-зеленой ленточкой. И это не только колористика нашего флага, но и общенародная радость, которая подтверждает историческую значимость победы над фашизмом.

По традиции, участниками диалога поколений станут ветераны Великой Отечественной войны. Они поделятся воспоминаниями о том, как завоевывали Великую Победу.

Общенародная память. БРСМ проводит патриотическую акцию «Беларусь помнит. Цветы Великой Победы»-4

# День Победы # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
От мобильных приложений до новых инженерных решений. Конкурс студенческих стартап-проектов «ИнНаСтарт» прошёл в ГрГУ
23 апреля 2019 07:30

От мобильных приложений до новых инженерных решений. Конкурс студенческих стартап-проектов «ИнНаСтарт» прошёл в ГрГУ

«Символизировать 17 Целей устойчивого развития будут 17 рябин». В Минске заложили необычную аллею
23 апреля 2019 07:01

«Символизировать 17 Целей устойчивого развития будут 17 рябин». В Минске заложили необычную аллею

Телеканал СТВ готовит к эфиру праздничный концерт «Беларусь помнит. Дорога памяти»
23 апреля 2019 06:39

Телеканал СТВ готовит к эфиру праздничный концерт «Беларусь помнит. Дорога памяти»