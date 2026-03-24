Червенские школьники создали умную солнечную скамью

В Червенском районе школьники проявляют себя как юные изобретатели и активно занимаются экологическими проектами. Их инициативы направлены на внедрение альтернативных источников энергии и улучшение качества жизни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Одна из разработок – макет умной солнечной скамьи. Это автономная зарядная станция, работающая исключительно за счет солнечной энергии. А в информативной листовке о геотермальной энергии подробно рассказывается о том, как использовать тепло Земли для получения электричества, раскрываются преимущества этого альтернативного источника энергии.

Артур Бачило, учащийся средней школы № 4 Червеня: Это умная солнечная скамья. Мы ее разрабатывали, чтобы она работала полностью автономно, от Солнца. Это макет в масштабе 1:4.

Тимофей Матюхов, учащийся средней школы № 4 Червеня:

Листовка показывает нам геотермальную энергию. Это альтернативный источник энергии, такой как ветреная или солнечная. Но геотермальная энергия в наших широтах не так распространена.

Валентина Таболевич, заместитель директора по учебной работе средней школы № 4 Червеня:

Когда пришел конкурс «100 идей для Беларуси», им очень хотелось поучаствовать. Они сразу искали идеи для социального проекта, но у них не получилось нащупать что-то интересное. И поэтому вот так родилась наша солнечная умная скамейка.

Оба проекта высоко оценили эксперты: признание получено на областном и республиканском уровнях. Сейчас юные изобретатели планируют доработать свои идеи, чтобы сделать среду обитания в родном городе более комфортной и экологичной.