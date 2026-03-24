Оперативники ГУБОПиК задержали куратора интернет-наркомагазина

Оперативники Министерства внутренних дел при силовой поддержке бойцов отряда милиции особого назначения задержали 43-летнего жителя Речицкого района, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мужчина, ранее неоднократно судимый за кражи, угон и хулиганство, входил в состав организованной группы, которая курировала интернет-наркомагазин. По данным МВД, «товар» распространялся через закладки в нескольких регионах страны: Гомельском, Мозырском и Речицком районах.

Владимир Горегляд, представитель ГУБОПиК МВД Беларуси:

При себе у задержанного, а также по месту его жительства, обнаружено и изъято более 1 кг особо опасных психотропных веществ – мефедрон и альфа-ПВП. Проверяется принадлежность наркоторговца к так называемым спортикам. Следственным комитетом возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотических средств в составе организованной группы. Фигурант арестован и содержится в СИЗО. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

На данный момент продолжаются оперативные мероприятия, направленные на полное документирование деятельности группы и пресечение каналов распространения психотропов.