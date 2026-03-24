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В Беларуси утвердили новые правила бытового обслуживания

24 марта 2026 07:03
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В Беларуси обновляют правила бытового обслуживания – документ, который напрямую влияет на качество и прозрачность услуг для миллионов потребителей. Постановление подписал премьер-министр Александр Турчин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новые нормы разработаны с учетом предложений бизнеса, отраслевых ассоциаций и Совета по развитию предпринимательства. Главная цель – актуализировать правила с учетом практики последних лет, защитить права потребителей и убрать спорные моменты в работе сервисных организаций. 

Актуализирован понятийный аппарат: уточнены термины «приемный пункт» и «мелкий ремонт одежды», исключены устаревшие формулировки, введены новые, такие как «исполнитель бытовых услуг», «спа-технология», «недоброкачественные материалы». 

Это должно сделать правила более понятными и современными. Уточнены способы оплаты, порядок приемки изделий и гарантийные сроки. Отдельный блок касается проката и аренды механических транспортных средств. 

За просрочку возврата предусмотрена неустойка – 1 % от арендной платы за каждый день, если иное не прописано в договоре. При ремонте транспорта исполнитель обязан указывать стоимость использованных материалов и итоговую цену работ. Обновленные правила призваны осовременить сферу бытовых услуг, устранить правовые неопределенности.

# Социальная инфраструктура

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