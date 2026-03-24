В Минске стартовала весенняя кампания по озеленению

В Минске стартовала масштабная весенняя кампания по озеленению. В 2026 году городские власти планируют высадить не менее 30 тысяч деревьев и около 300 тысяч кустарников. Сейчас идет активная подготовка территорий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Особое внимание – увеличению доли собственного посадочного материала. Тенденция на сокращение числа однолетников сохраняется. Вместо них в столице появится порядка 100 тысяч многолетников.

Александр Ермолович, генеральный директор УП «Минскзеленстрой»:

Мы ежегодно добавляем что-то, высаживаем. В этом году как одно из новинок в ассортименте появится больше цеанотуса, может, вегейлы.

Для украшения городских пространств установят около полутысячи новых цветочниц. Их концепции разработали молодые ландшафтные дизайнеры.



