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Червень, Березино, Дзержинск: как отметили День Независимости в Минской области?

04 июля 2016 14:44
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Новости Беларуси. Сотни тысяч жителей Минской области приняли участие в праздновании Дня Независимости страны. Насыщенной культурной программой 3 июля удивляли все районы.

Главный праздник страны в области праздновали с утра до позднего вечера. Самым трогательным моментом Дня Республики стала традиционная акция «Поем гимн вместе». Тысячи, миллионы белорусов вышли на площади и улицы городов и слились в единый хор родной страны. Самые яркие моменты праздника – в материале корреспондента программы «Минщина» на СТВ.

# общество # День Независимости 3 июля 2016

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