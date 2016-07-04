Червень, Березино, Дзержинск: как отметили День Независимости в Минской области?

Новости Беларуси. Сотни тысяч жителей Минской области приняли участие в праздновании Дня Независимости страны. Насыщенной культурной программой 3 июля удивляли все районы.

Главный праздник страны в области праздновали с утра до позднего вечера. Самым трогательным моментом Дня Республики стала традиционная акция «Поем гимн вместе». Тысячи, миллионы белорусов вышли на площади и улицы городов и слились в единый хор родной страны. Самые яркие моменты праздника – в материале корреспондента программы «Минщина» на СТВ.