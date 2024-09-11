Американец переехал жить в Беларусь и рассказал, за что её полюбил
Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым.
Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Вы из Соединенных Штатов Америки к нам приехали. Как вам Беларусь?
Артур Гарфанкел, певец из США:
Да, я родом из Нью-Йорка, уже чуть больше четырех лет в Минске, переехал в 2020-м. У меня вид на жительство Республики Беларусь, и я очень счастлив.
Евгений Пустовой:
Почему вы счастливы? Вы бросили великую Америку, приехали…
Артур Гарфанкел:
В великое Союзное государство!
Евгений Пустовой:
То есть это прежде всего из-за политических взглядов?
Артур Гарфанкел:
Прежде всего политические взгляды. Я долгие годы являюсь большим сторонником политики Александра Григорьевича Лукашенко, и целая социально ориентированная страна Беларусь… Когда я видел, что в 2020-м были трудности, мне нужно было наконец-то переехать сюда, начинать новую жизнь и внести свой вклад, помочь строить Союзное государство.
Евгений Пустовой:
Что вам понравилось в Беларуси? Идея – это самое важное, но сейчас же такое общество – к комфорту привыкли. Как вам инфраструктура, отдых, работа, транспорт, доступность цифровых технологий?
Артур Гарфанкел:
Начну с цифровых технологий, потому что я заметил в последние годы, как нереально быстро развиваются высокие технологии в Беларуси. Минск как столица и областные центры стали настолько современными! Ни на каплю не меньше, чем в Греции, Европе, Америке. Здесь все есть. Да, иностранцы, туристы обычно говорят про чистоту в городах Беларуси. Это точно есть. Но не только чистота. У нас безопасность. Я как человек с видом на жительство чувствую, что принадлежу большой уютной семье. Мы сохранили добрые традиции СССР, не забыли, не продали государство на Запад. Человек может строить здесь благополучную жизнь, зарабатывать – все делать, но не при помощи империализма и эксплуатации. Вот главные преимущества Беларуси.
Восприятие западных туристов отличается от восприятия туристов из России и других дружественных стран. Когда туристы с Запада сюда первый раз приезжают, они замечают, что здесь сохранили нормальность – традиции, нормальную жизнь. Заметит каждый второй. Запад уже достиг такого уровня абсурда – большой цирк, уже ничего не имеет смысла. Когда они переезжают за границу Литвы, Латвии, замечают, что здесь нормальная жизнь, как раньше. Есть муж, жена, семья, доступные цены. Людям можно просто жить. Здесь все очень красиво и чисто, но самое главное: Беларусь – гуманная страна, где можно жить доступно.