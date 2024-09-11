Американец переехал жить в Беларусь и рассказал, за что её полюбил

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым. Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Вы из Соединенных Штатов Америки к нам приехали. Как вам Беларусь?

Артур Гарфанкел, певец из США:

Да, я родом из Нью-Йорка, уже чуть больше четырех лет в Минске, переехал в 2020-м. У меня вид на жительство Республики Беларусь, и я очень счастлив. Евгений Пустовой:

Почему вы счастливы? Вы бросили великую Америку, приехали… Артур Гарфанкел:

В великое Союзное государство! Евгений Пустовой:

То есть это прежде всего из-за политических взглядов? Артур Гарфанкел:

Прежде всего политические взгляды. Я долгие годы являюсь большим сторонником политики Александра Григорьевича Лукашенко, и целая социально ориентированная страна Беларусь… Когда я видел, что в 2020-м были трудности, мне нужно было наконец-то переехать сюда, начинать новую жизнь и внести свой вклад, помочь строить Союзное государство. Евгений Пустовой:

Что вам понравилось в Беларуси? Идея – это самое важное, но сейчас же такое общество – к комфорту привыкли. Как вам инфраструктура, отдых, работа, транспорт, доступность цифровых технологий?