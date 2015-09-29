Чемпионка мира Дарья Блашко: Это мои первые выборы. Я решила, что пойду, конечно же, на них. Это мои право и обязанность

Дарья Блашко, спортсменка:

Мне 19 лет, я двукратная чемпионка мира по биатлону среди девушек. Биатлон — популярный вид спорта в Беларуси, потому что проводятся соревнования, государство создает условия, у нас много спортивных комплексов. Не только «Раубичи», но также и в Логойске есть прекрасный комплекс — «Заячья поляна». Буквально в каждом училище есть небольшие роллерные трассы со стрельбищами.

Чувство гордости за свою страну возникает, конечно, когда сама выигрываю какие-то большие старты, а также когда и другие спортсмены выигрывают на других международных аренах и в других видах спорта. К примеру, Вика Азаренко. Я, конечно, переживала, Президент наш тоже переживал, это было видно на последней встрече. Это мои первые выборы. Я решила, что пойду, конечно же, на них. Это мои право и обязанность. Я хочу выбирать свое будущее.