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Разработчик игр, программист: Среди айтишников будет большой процент людей, которые дошли до выборов и проголосовали

29 сентября 2015 13:13
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Святослав Панкратов, программист:
В моем конкретном случае разработка игр — работа моей мечты. В Беларуси очень много айтишных компаний и много компаний, которые занимаются разработкой игр. В принципе, есть очень-очень успешные разработчики. Все в мире знают про белорусские танки. Есть много игровых продуктов по всему миру, в которые «вложены» белорусские мозги. Это очень круто.

К нам приезжает много разработчиков из Украины, из России. Зарплаты сейчас выше у нас. Люди говорят, что здесь у нас безопаснее. Много талантливых специалистов, хорошие условия в плане учебных заведений. Мне нравится текущая ситуация, в которой я живу, возможности развиваться, зарабатывать деньги. Я бы сказал, что я, скорее, за сохранение стабильности. Айтишники — инициативный народ. Мне кажется, среди них будет больше процент людей, которые дошли до выборов и проголосовали.

# общество # Проекты СТВ # Святослав Панкратов # Ролики СТВ к выборам Президента Беларуси 2015

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