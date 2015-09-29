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Водитель автобуса: От моего голоса на выборах зависит судьба моего ребенка, моей семьи, вообще всей страны

29 сентября 2015 12:49
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Виталий Евдокименко, водитель:
Мне 23 года, у меня есть семья, жена, ребенок. Работаю в Автобусном парке № 2 г. Минска. Мне нравится моя профессия. Главная задача моя — доставлять пассажиров в любую погоду, в любое время по нужному маршруту в нужную точку. Пассажиры довольны нашими автобусами, нашим транспортом. Зарплата меня устраивает. Зарплата зависит от выработки часов. Хочешь зарабатывать больше — работай и зарабатывай больше.

К моим первым выборам отнесся, скажем, более ветрено. Я повзрослел, у меня появилась семья, появилась ответственность, у меня появилась профессия. Поэтому я считаю, что нужно сделать свой выбор. От моего голоса зависит судьба моего ребенка, моей семьи, вообще всей страны.

# общество # Проекты СТВ # Виталий Евдокименко # Ролики СТВ к выборам Президента Беларуси 2015

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