Водитель автобуса: От моего голоса на выборах зависит судьба моего ребенка, моей семьи, вообще всей страны

Виталий Евдокименко, водитель:

Мне 23 года, у меня есть семья, жена, ребенок. Работаю в Автобусном парке № 2 г. Минска. Мне нравится моя профессия. Главная задача моя — доставлять пассажиров в любую погоду, в любое время по нужному маршруту в нужную точку. Пассажиры довольны нашими автобусами, нашим транспортом. Зарплата меня устраивает. Зарплата зависит от выработки часов. Хочешь зарабатывать больше — работай и зарабатывай больше.

К моим первым выборам отнесся, скажем, более ветрено. Я повзрослел, у меня появилась семья, появилась ответственность, у меня появилась профессия. Поэтому я считаю, что нужно сделать свой выбор. От моего голоса зависит судьба моего ребенка, моей семьи, вообще всей страны.