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Заседание Совета постпредов государств СНГ прошло в Минске

27 октября 2025 10:36
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Экономическая интеграция, борьба с преступностью, охрана внешних границ, сотрудничество в военной и гуманитарной сферах. О реализации ранее достигнутых соглашений – говорили сегодня, 27 октября, на заседании Совета постпредов стран – участников СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Заседание Совета постпредов государств СНГ прошло в Минске-2

В частности, эксперты подвели итоги заседания Совета глав государств Содружества, которое прошло в этом месяце Душанбе. По его итогам подписан ряд документов, направленных на дальнейшее углубление сотрудничества в рамках интеграции по широкому спектру направлений. Среди них – решение об учреждении формата «СНГ плюс», предоставление ШОС статуса наблюдателя, концепция военного сотрудничества. Сейчас стоит задача – эффективно в практическом плане реализовать договоренности. Намечен четкий план действий по синхронизации внутригосударственных процедур для вступления соглашений в силу.

Заседание Совета постпредов государств СНГ прошло в Минске-4

Игорь Петришенко, первый заместитель генерального секретаря СНГ:
Очень важный документ, который расширяет горизонты нашего взаимодействия, это утвержденное решение главами государств «СНГ плюс». То есть этот документ позволит нам выйти в нашем взаимодействии за пределы непосредственно СНГ. И именно такой правовой коридор главы государств определили, и мы сейчас с соответствующими профильными ведомствами, с Советом постпредов будем нарабатывать конкретные подходы.

На заседании также поднимали вопросы электоральной повестки. Утвержден состав миссии наблюдателей от СНГ на досрочных выборах депутатов в парламент Кыргызстана. Они назначены на 30 ноября.

# СНГ # Международное сотрудничество # Игорь Петришенко

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