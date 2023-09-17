Новости Беларуси. Навести порядок и получить ценный приз. В Минске стартовал чемпионат «Кубок чистоты Беларуси», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Навести порядок и получить ценный приз. В Минске стартовал чемпионат «Кубок чистоты Беларуси», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В борьбу за главный приз включились более полусотни человек – это студенты всех столичных вузов и работающая молодежь. Всего 17 команд. Суть соревнования – собрать наибольшее количество мусора неорганического происхождения на определенной территории. Как правило, это парки и зеленые зоны. На этот раз трудовой десант высадился в парке 50-летия Великого Октября.
Александра Гончарова, секретарь Центрального комитета Белорусского республиканского союза молодежи:
Наряду с десятью странами СНГ мы участвуем в таком большом уникальном проекте. В наших городах активная молодежь – школьники, студенты, также представители работающей молодежи – соберется на новую форму экосубботников. Это интересный формат проведения своего досуга, он полезен, активен.
Состязания охватят все регионы страны. До конца следующей недели к чемпионату присоединятся более полутысячи экодобровольцев.