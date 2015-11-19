Новости Беларуси. Кто лучше всех ищет наркотики и взрывчатые вещества. Чемпионат кинологов, работающих с розыскными собаками, проходит в Гомеле. Таких животных в Беларуси порядка трех тысяч. Они охраняют границы, стоят на защите правопорядка в различных силовых ведомствах.

17 лучших боевых пар, состоящих из кинолога и служебной собаки, участвуют в чемпионате, аналогов которому нет на территории стран СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Евгений Кобец, главный судья чемпионата:

Это не просто выявление лучшего. Система соревнований – это система подготовки кадров. У нас кинологическая служба одна из лучших в СНГ. Не важно, какое ведомство. Это или Вооруженные Силы, или это внутренние войска, или, допустим, таможенные органы, или пограничники, или МВД. Они у нас впереди.