Чем запомнился 2019-й в Минской области? Подводим итоги года

Новости Беларуси. 2019 год выдался богатым на яркие события и незабываемые эмоции, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Немало и достижений – увеличили экономические показатели, экспорт товаров и услуг центрального региона составил более 10 миллиардов рублей, а труженики села намолотили более 2 миллионов тонн зерновых.