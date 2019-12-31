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Чем запомнился 2019-й в Минской области? Подводим итоги года

31 декабря 2019 13:50
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Новости Беларуси. 2019 год выдался богатым на яркие события и незабываемые эмоции, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Чем запомнился 2019-й в Минской области? Подводим итоги года-1

Немало и достижений – увеличили экономические показатели, экспорт товаров и услуг центрального региона составил более 10 миллиардов рублей, а труженики села намолотили более 2 миллионов тонн зерновых.

Чем еще запомнившийся год уходящий? Итоги подвел Григорий Азаренок, подробности в видеоматериале.

# Новый год # общество # Григорий Азарёнок

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