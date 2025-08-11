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В Пекине прошла репетиция парада в честь празднования 80-летия победы во Второй мировой войне

11 августа 2025 08:06
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В Пекине прошла первая генеральная репетиция парада в честь 80-й годовщины Победы во Второй мировой войне и войне сопротивления китайского народа японским захватчикам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Пекине прошла репетиция парада в честь празднования 80-летия победы во Второй мировой войне-2

Он состоится 3 сентября на центральной столичной площади Тяньаньмэнь. На торжественное мероприятие приглашены действующие и бывшие лидеры стран, которые внесли свой вклад в Победу во Второй мировой войне, представители международных организаций, послы и военные атташе и другие высокопоставленные лица.

На параде будут продемонстрированы различные новые системы оружия и военной техники. В репетиции парада приняли участие около 22 тысяч человек, включая участников и персонал, обеспечивающий зрелищность мероприятия.

# Международная политика # Китай

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