В Пекине прошла репетиция парада в честь празднования 80-летия победы во Второй мировой войне

В Пекине прошла первая генеральная репетиция парада в честь 80-й годовщины Победы во Второй мировой войне и войне сопротивления китайского народа японским захватчикам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он состоится 3 сентября на центральной столичной площади Тяньаньмэнь. На торжественное мероприятие приглашены действующие и бывшие лидеры стран, которые внесли свой вклад в Победу во Второй мировой войне, представители международных организаций, послы и военные атташе и другие высокопоставленные лица.

На параде будут продемонстрированы различные новые системы оружия и военной техники. В репетиции парада приняли участие около 22 тысяч человек, включая участников и персонал, обеспечивающий зрелищность мероприятия.