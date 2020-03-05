Тем, кто словил и выпустил, дадут 500 рублей. Объявлен конкурс на лучший рыболовный трофей

Новости Беларуси. Поймал – отпусти! В Беларуси стартовал конкурс на лучший рыболовный трофей года, который словили и выпустили обратно в воду, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тем, кто поймает самую большую рыбу, обещают приз в 500 рублей. Размер трофея определяет сам рыбак, измеряя его длину с помощью металлической линейки или рулетки. Прозрачная вода и обилие рыбы соблазняют. Как аномально тёплая зима повлияла на браконьеров в Беларуси?