Тем, кто словил и выпустил, дадут 500 рублей. Объявлен конкурс на лучший рыболовный трофей

Новости Беларуси. Поймал – отпусти! В Беларуси стартовал конкурс на лучший рыболовный трофей года, который словили и выпустили обратно в воду, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Поймал – отпусти! В Беларуси стартовал конкурс на лучший рыболовный трофей года, который словили и выпустили обратно в воду, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Тем, кто поймает самую большую рыбу, обещают приз в 500 рублей. Размер трофея определяет сам рыбак, измеряя его длину с помощью металлической линейки или рулетки.
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Естественно, весь процесс необходимо зафиксировать на фото или видео и прислать заявку в БООР. Конкурс проводят в 10 номинациях: от сома и щуки до линя и окуня. Заявки принимаются до 31 августа. Напоминаем, что сейчас в Беларуси действует запрет на вылов щуки.