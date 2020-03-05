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Тем, кто словил и выпустил, дадут 500 рублей. Объявлен конкурс на лучший рыболовный трофей

05 марта 2020 07:20
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Новости Беларуси. Поймал – отпусти! В Беларуси стартовал конкурс на лучший рыболовный трофей года, который словили и выпустили обратно в воду,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

Тем, кто словил и выпустил, дадут 500 рублей. Объявлен конкурс на лучший рыболовный трофей -1

Тем, кто поймает самую большую рыбу, обещают приз в 500 рублей. Размер трофея определяет сам рыбак, измеряя его длину с помощью металлической линейки или рулетки.

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Тем, кто словил и выпустил, дадут 500 рублей. Объявлен конкурс на лучший рыболовный трофей -4

Естественно, весь процесс необходимо зафиксировать на фото или видео и прислать заявку в БООР. Конкурс проводят в 10 номинациях: от сома и щуки до линя и окуня. Заявки принимаются до 31 августа. Напоминаем, что сейчас в Беларуси действует запрет на вылов щуки.

# Рыбалка в Беларуси # общество # Фотофакт

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