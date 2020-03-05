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Минздрав: Беларусь не планирует из-за коронавируса закрывать границы

05 марта 2020 06:33
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Новости Беларуси. На контроле по коронавирусу в Беларуси находятся 14,5 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  Это те, кто либо попадал в окружение заболевших, либо прибыл из страны, где были выявлены вспышки коронавируса. У всех пациентов, которые сейчас находятся под наблюдением медиков, удовлетворительное состояние. 

Минздрав: Беларусь не планирует из-за коронавируса закрывать границы-1

В Министерстве здравоохранения подчёркивают: Беларусь не планирует закрывать границы и прекращать международные контакты. Единственная мера ограничения перенос массовых мероприятий в стране на более поздние даты.  

Главный санитарный врач рассказала, сколько человек находится на контроле по коронавирусу в Беларуси

А представитель ВОЗ в Беларуси ещё раз напоминает: ношение маски для здоровых людей практически не имеет смысла. Носят маску только те, кто болеет. И для того, чтобы не распространять вирус.  

# Коронавирус # общество # Фотофакт

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