Почти 9 тысяч белорусских семей намерены досрочно распорядиться семейным капиталом. Во что вкладывают деньги?

Новости Беларуси. Почти 9 тысяч белорусских семей подали заявку на право досрочно распоряжаться средствами семейного капитала. Из них 94 % – на улучшение жилищных условий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Почти 9 тысяч белорусских семей подали заявку на право досрочно распоряжаться средствами семейного капитала. Из них 94 % – на улучшение жилищных условий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Министерстве труда и соцзащиты отмечают рост числа детей, которые родились третьими и последующими в семье, на 40 %. Сравнение идёт с первым периодом действия программы семейного капитала: 2010-2014 гг. Исходя из этих факторов, принято решение о продлении этой программы до 2024 года включительно.
В Минтруда подчеркнули: на 1 января открыты более 70 тысяч депозитных счетов на общую сумму около 2 миллиардов рублей.