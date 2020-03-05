Почти 9 тысяч белорусских семей намерены досрочно распорядиться семейным капиталом. Во что вкладывают деньги?

Новости Беларуси. Почти 9 тысяч белорусских семей подали заявку на право досрочно распоряжаться средствами семейного капитала. Из них 94 % – на улучшение жилищных условий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Министерстве труда и соцзащиты отмечают рост числа детей, которые родились третьими и последующими в семье, на 40 %. Сравнение идёт с первым периодом действия программы семейного капитала: 2010-2014 гг. Исходя из этих факторов, принято решение о продлении этой программы до 2024 года включительно.