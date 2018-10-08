Чем уникально Фарное кладбище в Гродно и что изменится, если ему присвоят историко-мемориальный статус?

Новости Беларуси. Фарному кладбищу в Гродно могут присвоить историко-мемориальный статус, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Старинный некрополь считается самым старым захоронением в Беларуси, к тому же, уникальным.

Там похоронены выдающиеся личности, а многие надгробия больше напоминают произведения искусства. Вопрос о сохранении этого кладбища в разные годы уже обсуждался. Но до конца так и не был решен.

Кропотливая работа отнимает много времени и сил, но Андрей Бурденков постоянно приезжает на гродненское кладбище по собственной инициативе. Хоть сам и не гродненец, работает в Минске гидом-переводчиком.